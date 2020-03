Coronavirus, nuova ordinanza dalla Regione: “Non si può più uscire dalle abitazioni”

E’ arrivata l’ordinanza del Governatore della Regione Campania Enzo De Luca che impone a tutti i cittadini di restare nelle proprie abitazioni. Uniche eccezioni: motivi lavorativi, assistenza per motivi sanitari, o per permettere le esigenze dei cani d’affezione. L’ordinanza sarà valida fino al 25 marzo. Per i trasgressori rischio denuncia, ammenda e quarantena obbligatoria per quindici giorni. Ecco l’ordinanza:

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/ordinanza-n-15-del-13-3-2020-ulteriori-misure-per-la-prevenzione-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19