Bomba carta al centro dell’impiego, blitz di De Luca: “In questo momento, segnale preoccupante”

Blitz a sorpresa questa mattina al centro dell’impiego per il governatore della campania Vincenzo De Luca che ha commentato come “un episodio inquietante in questo momento particolare” l’esplosione di una bomba carta avvenuta nella sede di via Pescatori. De Luca ha voluto incontrare tutti i dipendenti del centro dell’impiego per esprimere loro piena solidarietà. L’ordigno, collocato poco prima della mezzanotte, ha fatto rumore in tutta la provincia destando molta preoccupazione. Molti i controlli su tutto il territorio con decine di posti di blocco istituiti da polizia e carabinieri, che hanno fatto giungere in città anche unità cinofile specializzate. “Non è una cosa banale – ha sottolineato De Luca – è una bomba vera e propria. Vetri blindati che sono saltati e quindi una cosa seria che richiede un indagine seria e un’attività repressiva importante. Sono venuto qui per dare la mia solidarietà ai lavoratori del centro per l’impiego che da mesi stanno facendo un lavoro straordinario. Mi sentirò con il presidente del consiglio per sottolineare la gravità di questo episodio e per chiedergli di sbloccare i fondi bloccati dal ministero dell’economia”.