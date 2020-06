Giornata mondiale degli Oceani, nota di Idea Atripalda

Noi restiamo dalla parte dell’oceano.

🐟 La Giornata Mondiale per gli oceani è dedicata al tema del drammatico declino della biodiversità del pianeta.

🐳 Circa un milione di specie viventi (su un totale stimato di circa 8,7 milioni) sono minacciate di estinzione. Molti ecosistemi sono stati distrutti, degradati, frammentati e solo una piccola percentuale è rimasta intatta. Con la crisi della biodiversità è a rischio la fornitura dei servizi eco-sistemici, dagli alimenti al legno, dall’acqua ai medicinali, dalla regolazione del clima al controllo dell’erosione del suolo, dai valori ricreativi a quelli culturali.

🦈 La sicurezza alimentare, il benessere e la prosperità delle comunità umana è messa in pericolo se non si intraprendono azioni per invertire la crisi della biodiversità .

#giornatamondialedeglioceani