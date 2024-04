‘’Dedicato a chi non c’è più”, piu di 200 tesserati ad Officina 83042

Per il secondo anno è stato organizzato l’evento di Tesseramento dell’associazione Officina 83042 APS, in collaborazione con un grande amico e tesserato Salvatore Gaeta (Bar Millennium) nel centro storico di Atripalda, più comunemente conosciuto ‘’Sott ‘a rovana’’. La giornata accompagnata dalla musica di Sabino Limone, e l’animazione, per i più piccini, del ‘’cappellaio matto’’, è stata come sempre indimenticabile. Il calore che ci avete fatto sentire, e la solidarietà di tutti nostri amici che ogni anno decidono di rinnovare con noi queste tessere, simbolo di costruzione, e buon augurio per quelli che poi sono e saranno gli eventi successivi che organizzerà l’associazione, come ad esempio il nostro amatissimo ‘’Dedicato a chi non c’è più’’ al quale noi siamo particolarmente affezionati, è immenso; Ci piace ricordare che l’evento è nato da una piccola idea che lega chiunque nella vita e realizzato da una grandissima squadra, senza il quale non potrebbe mai essere, e l’esempio più grande è il sostegno economico che ci è stato dato ieri, considerando che l’incasso del tesseramento verrà utilizzato come base per realizzare la quarta edizione del Dedicato. Sono state più di 200 le persone che ieri ci hanno fatto sentire il loro cuore e incoraggiamento (poco meno dello scorso anno che sono state 300), e noi siamo fieri di ognuno di loro; Ringraziamo tutti voi che ogni anno ci aiutate a dar vita a tutto, con tessere, donazioni silenziose, lavori fisici che ne conseguono (e non sono pochi ); Che cos’è in fondo l’associazionismo? Qual è il senso se non quello di confrontarsi, unire le idee, le forze e il tempo per inseguire un unico obiettivo come quello della beneficenza e del trovare un posto e/o un giorno felice da condividere insieme, nonostante tutto quello che ci circonda?! Officina è questo e probabilmente tanto altro ancora che scopriremo solo con il tempo.

Atripalda sei bella! Non cambiare mai!’’