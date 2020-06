Incrocio pericoloso ad Atripalda: ennesimo incidente stradale lungo via Gramsci

Ennesimo incidente stradale lungo via Gramsci ad Atripalda. Paura nel primo pomeriggio di ieri all’altezza del pericoloso incrocio che dà sul Ponte delle Carrozze che attraversa il fiume Sabato.

Un furgoncino di Poste Italiane proveniente da via Roma, ha imboccato il ponte delle Carrozze per immettersi su via Gramsci. Il conducente del mezzo, nell’imboccare l’incrocio ha urtato una Fiat 500 proveniente da via Fiume e guidata da una ragazza.

La giovane non è riuscita ad evitare il furgoncino che l’ha urtata facendola carambolare contro un edificio che fa da angolo in via Gramsci.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e il 118.

La ragazza che dopo l’impatto ha accusato forti dolori alla schiena e stata trasportata all’ospedale per accertamenti.

Sul posto anche una gazzella dei Carabinieri che ha effettuato i rilievi di sorta per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L’incrocio negli anni è stato teatro di numerosi incedenti tra auto dovuti anche alla scarsa visibilità legata alla presenza di transenne posizionate lungo tutta via Gramsci e via Fiume per consentire i lavori di riqualificazione e rinaturalizzazione del fiume Sabato che nei fatti limitano la visibilità dei conducenti e impediscono di vedere chiaramente il sopraggiungere di altri mezzi da entrambe le corsie di marcia. Non pochi cittadini hanno richiesto l’installazione di un semaforo che regoli e disciplini la circolazione nel punto.