“Avellino oltre lo sport”, anche quest’anno i disabili irpini fanno sentire la loro voce Un video per riflettere: “Sia sempre 3 dicembre”

Un appello forte, non solo da chi vive il problema in prima persona: un appello ad abbattere ogni tipo di barriera, sia mentale che fisica. Ed a ricordarsi dei cosiddetti “diversi” sempre e non solo oggi, 3 dicembre, giornata in cui si celebra la “Giornata Internazione dei diritti delle persone con disabilità”, proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili.

Un messaggio forte e chiaro arriva dalla città di Avellino e da chi, ormai da tre anni a questa parte, combatte al fianco delle persone disabili per una vera integrazione. Distanti ma uniti, quest’anno la manifestazione “Avellino oltre lo sport” – organizzata dal Movimento Italiano Disabili con il coordinatore regionale Giovanni Esposito, dal Coni rappresentato dal delegato provinciale Giuseppe Saviano e dall’associazione “Euthalia” presieduta dall’ex cestista Donatella Buglione – si trasforma in un momento di riflessione con la partecipazione di atleti ed istituzioni.

Con un video che intende anche stimolare la partecipazione in prima persona dei disabili, proprio com’è nello spirito dell’evento “Avellino oltre lo sport”. Il video (curato da Donatella Buglione, Mario D’Argenio e Alfredo Picariello), nel quale è previsto anche il ricordo di Giacomo Del Mauro, sarà visibile, dalle 12 in poi, sulla pagina facebook “Avellino oltre lo sport” e sul canale youtube.