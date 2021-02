L’Avellino cala il tris con la Viterbese nel secondo successo consecutivo. In casa supera con tre reti a zero i laziali. Il primo tempo è stato equilibrato. Nella seconda frazione di gioco i gol degli uomini di mister Braglia In gol D’Angelo al 46′, Fella al 64′ e Santaniello all’82′. I lupi consolidano così la terza posizione in classifica di Girone C nel campionato di serie C, a sole quattro lunghezze dal Bari.