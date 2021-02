Coronavirus, il presidente De Luca ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole fino al 14 marzo

Annunciata ieri nel corso della consueta diretta facebook del venerdì, il presidente della Regione Vincenzo De Luca firma l’ordinanza che sospende dal 1 al 14 marzo l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nelle Università campane. Off limits anche nidi e materne, restano consentite in presenza solo le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

A spingere all’ennesimo stop del mondo della scuola, l’aumento dei contagi e l’affanno che si registra negli ospedali della Campania ma, soprattutto, il diffondersi delle varianti del virus che hanno maggiore velocità di contagio.

Qui è possibile scaricare l’ordinanza: