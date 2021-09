Coronavirus, primo caso di positività alla scuola Primaria di Atripalda: classe in Dad

Primo caso di positività alla scuola Primaria di Atripalda e classe in Dad. A comunicarlo, con una nota la dirigente scolastica Antonella Ambrosone: “Considerata la presenza di n. 1 (uno) caso di positività Covid di alunno comunicatoci a seguito di Test antigenico per Sars-CoV-2

Verificata la presenza a scuola del soggetto positivo DAL 15/9/2021 al 18/9/2021 nella classe 2^D

Si dispone

• le attività didattiche in presenza per la classe 2^D della Scuola Primaria De Amicis

sono sospese per motivi di urgenza e in via precauzionale in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione e proseguiranno nella modalità a distanza;

• i docenti che nel periodo suindicato sono stati presenti nella classe 2^D presteranno servizio a distanza nella classe 2^D fino a diverse disposizioni;

• i docenti assegnati alla predetta classe e che non vi abbiano prestato servizio nel periodo indicato si riterranno a disposizione.

Il coordinatore di classe provvederà a mettere sulla bacheca di classe l’orario relativo alla DAD.

Le attività per i soggetti coinvolti proseguiranno a distanza fino a diversa comunicazione a seguito di disposizioni degli organi competenti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Ambrosone