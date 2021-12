“Il Pnrr tra sfide e opportunità”: oggi pomeriggio convegno nella Sala Consiliare con il professore Piero Mastroberardino

“Il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: sfide e opportunità per il nostro territorio” . Si terrà questo pomeriggio, alle ore 17, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città un incontro dibattito promosso dall’associazione di promozione sociale “L’Argine Aps” presieduta da Tonino Acerra.

Un tema caldo al centro del dibattito: u n Piano per modernizzare il Paese da 235,1 miliardi (191 miliardi arrivano dall’Europa di cui 120 sono prestiti mentre lo Stato ci mette 30 miliardi). I settori che saranno interessati sono: Digitalizzazione, Innovazione Competitività e Cultura (48,9 miliardi); Rivoluzione verde e Transizione Ecologica (69,9 miliardi); Infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,5 miliardi); Istruzione e Ricerca (30 miliardi); Salute (20,2 miliardi).

A relazionare sarà Piero Mastroberardino, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Foggia alla guida dell’azienda vitivinicola atripaldese che toccherà il tema delle tipologie di intervento utili a garantire lo sviluppo territoriale affinché il Pnrr non sia un’occasione persa.

Un confronto al quale prenderà parte il sindaco Giuseppe Spagnuolo che illustrerà i progetti che il Comune del Sabato intende mettere in campo per sfruttare questa opportunità.