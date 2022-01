Lotteria Italia, al Bar Europa di Atripalda venduto il fortunato biglietto da 20mila euro

È stato venduto al “Bar Europa” di Atripalda il biglietto della Lotteria Italia 2022 che fa vincere al fortunato possessore 20mila euro. Il numero di serie del biglietto vincente è P255815.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ieri comunicato le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria e le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno.

Il tagliando venduto nella cittadina del Sabato presso il bar Europa di via Cesinali rientra tra i premi di terza categoria. In tutto centocinquanta biglietti ciascuno del valore di 20mila euro che si vanno aggiungere ai biglietti di seconda categoria e ai cinque biglietti milionari della prima categoria con il primo premio da cinque milioni venduto a Roma.

In città ieri pomeriggio è subito partita la caccia al vincitore del biglietto acquistato presso il Bar Europa di via Cesinali.

«Ho un’idea di chi possa aver comprato il biglietto – commenta il titolare del bar, il giovane Carmine Battista -. Sono contentissimo. L’acquirente è certamente di Atripalda e il biglietto l’ho venduto la scorsa settimana. Tra l’altro in questi anni abbiamo fatto vincere trentamila euro con il Superenalotto e 10mila euro con un Gratta e vinci. Si riconferma così il nostro bar un punto fortunato per i giocatori. Una curiosità infine, il mio amico Sergio de “Il Papiro” la scorsa settimana ha acquistato quattro biglietti e l’ultimo era con il numero finale 16, quindi ha comprato i biglietti subito dopo quello vincente che era già stato venduto».

In Campania quest’anno la Lotteria Italia ha distribuito premi per un totale di 520mila euro, 18 i biglietti vincenti di cui 2 di seconda categoria per un valore di 100mila euro ciascuno e 16 di terza categoria dal valore di 20mila euro.

L’estrazione è avvenuta durante la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno” dedicato alla Lotteria Italia. Il game show abbinato alla lotteria condotto da Amadeus trasmessa la sera dell’Epifania in prima serata su Rai 1.

Non è la prima volta che la Dea Fortuna bacia la cittadina del Sabato soprattutto con il Superenalotto con le vincite milionarie al Bar Paradiso e quelle al Gratta e Vinci.