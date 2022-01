“Evoluzione Futura” in aiuto del canile di Atripalda

Riprende l’attività dell’associazione di promozione sociale Evoluzione Futura di Atripalda, affiliata all’ASI(Associazioni sportive e sociali italiane) nel comitato Avellino-Caserta-Benevento del Presidente Ettore de Conciliis, dal 2015 impegnata nel sostegno delle fasce deboli con raccolte alimentari, di giocattoli, di vestiti usati e di tutto ciò che viene richiesto. Nel giorno dell’Epifania, rispondendo all’appello dell’Aipa Canile Atripalda, Evoluzione Futura ha consegnato direttamente alla struttura di contrada Valleverde una raccolta di cibo, crocchette e coperte per i cani ospitati. Promotore ed anima dell’iniziativa è stato il socio Pierluigi Ruongo,che si è impegnato in prima persona nella ricerca dei donatori, nella gestione degli aiuti ed, infine, nella consegna. Nelle parole del Responsabile terzo settore del Comitato Bimonte Massimo Antonio tutta la soddisfazione per l’iniziativa: “Sono molto contento, in generale, per la ripresa delle attività di Evoluzione Futura, da sempre al nostro fianco in tutte le attività sociali, ed in particolare per l’aiuto dato al canile di Atripalda. Un plauso particolare a Pierluigi Ruongo, a cui vanno, anche, i complimenti del Presidente del nostro comitato Ettore de Conciliis e del Presidente dell’Asi nazionale Claudio Barbaro.