Addio al professore Sabino Di Paolo, dolore in città

Addio al professore Sabino Di Paolo. Scompare all’età di 91 anni presso la Città Ospedaliera di Avellino il docente di lingua Inglese che aveva gestito per decenni, insieme alla moglie Anna Mancusi e al figlio Claudio la “Libreria Di Paolo” di Atripalda. Una tradizione familiare tramandata da padre in figlio dal 1968. Un amore per i libri e la cultura che si respirava da sempre in famiglia tant’è che l’altro figlio, Don Gerardo Di Paolo ricopre il prestigioso ruolo di direttore della Biblioteca di Montevergine.



Lo piangono i familiari tutti con l’adorata sorella Carmelina Di Paolo.

I funerali si terranno domani 21 gennaio, alle ore 15, nel chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione proprietà di Atripaldanews.