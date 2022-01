Raccordo Sa-Av, al via la messa in sicurezza della galleria del monte Pergola: chiusura notturna del tunnel in direzione Avellino

Prenderanno il via a partire dalla serata di lunedì 31 gennaio i lavori di manutenzione all’interno della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, nel rispetto di quanto già stabilito nel corso di precedenti Comitati Operativi per la Viabilità – tenutisi sotto l’egida della Prefettura di Avellino – e di quanto già reso noto da Anas in precedenza.

A seguito dell’ultimo COV – tenutosi nella giornata di ieri – al fine di agevolare alcune istanze pervenute dal Territorio riguardanti, in particolare, le corse degli autobus di linea, è stata rimodulata, individuandola tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo (anziché tra le 21.00 e le 5.00, come inizialmente previsto) la fascia oraria di chiusura notturna della canna del tunnel in direzione di Avellino tra Solofra (km 19,500) e Serino (km 23,450), necessaria per l’esecuzione della cosiddetta “Fase 0” dei lavori.

Tale “Fase 0” durerà fino al prossimo 19 marzo ed è necessaria per consentire la predisposizione del doppio senso di circolazione (nella canna in direzione Avellino), finalizzato alla successiva esecuzione dei lavori nella canna in direzione Salerno.

Infine, esclusivamente per la giornata di lunedì 31 – per permettere l’installazione della segnaletica verticale di preavviso del cantiere – nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 17.00 sarà altresì in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Avellino tra il km 18,000 ed il km 19,500, a Solofra.

Durante la chiusura notturna, i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate od adibiti al trasporto di merci pericolose/infiammabili (esplosive, etc.) diretti ad Avellino dovranno utilizzare il percorso autostradale attraverso la A30 “Caserta-Salerno” e la A16 “Napoli-Canosa”, mentre la circolazione dei restanti autoveicoli verrà deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Solofra (e rientro allo svincolo di Serino) mediante percorso alternativo, con segnaletica installata in loco, lungo la strada comunale ‘Via Panoramica’ e le strade provinciali 5 e 574.

Un ulteriore percorso alternativo consigliato in direzione Avellino è individuato con uscita allo svincolo di Montoro Sud (con segnaletica in loco), percorrendo le strade provinciali 90, 145 ed 88 con immissione sulla SS7/bis, in località Bellizzi Irpino-Avellino.

Tali percorsi sono visionabili anche al seguente link: https://www.stradeanas.it/sites/default/files/Itinerario%20alternativo%20galleria%20Montepergola.pdf