Scuola “Mazzetti”, piano bis dell’Amministrazione per sfruttare i fondi del Pnrr

L'Amministrazione Spagnuolo ci riprova per centrare la riqualificazione dell'ex scuola dell'Infanzia "Mazzetti" sfruttando i fondi del Pnrr. La Giunta consiliare ha approvato l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica per "Lavori di ristrutturazione edilizia della scuola elementare di via Manfredi" – R. Mazzetti, per un importo complessivo di 4.985.390,54, euro per la partecipazione all'"avviso pubblico per la formazione della programmazione regionale degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, da finanziare nell'ambito dei fondi Pnrr "Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e da risorse nazionali". Il progetto preliminare è stato redatto dall'Ufficio di progettazione di piazzetta Pergola e l'opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022-2024.

Il comune del Sabato non era rientrato tra i progetti finanziati ma il sindaco confida nel progetto e nella sua possibilità di incassare il finanziamento. «Confidiamo nel progetto presentato per attingere ai fondi del Pnrr – dichiara il primo cittadino -. Per ora non siamo rientrati tra i primi progetti finanziati ma la nostra istanza verrà ripresentata».

L’Amministrazione comunale pochi giorni fa aveva perso il finanziamento per la demolizione e ricostruzione dell’ex edificio scolastico da anni inutilizzato, poiché l’istanza era stata presentata fuori termine e non accolta dalla Regione Campania. Ed era scoppia ta subito la polemica politica in città.

Il comune del Sabato nel 2018 aveva incassato anche un finanziamento da 260mila euro per eseguire la progettazione definitiva della scuola elementare.

L’intento dell’Amministrazione Spagnuolo è di bissare il finanziamento ottenuto per la scuola media “Masi”, dove sono stati aggiudicati i lavori da cinque milioni di euro per la ricostruzione costruzione. Il progetto di “adeguamento sismico, efficientamento energetico e incremento dell’attrattività del plesso scolastico Raffaele Masi” di via Pianodardine, finanziato dalla Regione Campania. prevede la demolizione dell’attuale corpo aule e la sua ricostruzione in modo da ottenere un edificio pienamente rispondente ai moderni criteri antisismici e alle attuali richieste in termini di risparmio energetico e di fruibilità degli spazi.

La nuova struttura che si realizzerà nello stesso spazio in cui è ubicato oggi il corpo aule mira ad ottenere un importante miglioramento dal punto di vista della sicurezza e la piena funzionalità dell’edificio in caso di calamità naturali. Il progetto intende garantire il massimo efficientamento energetico mediante la realizzazione di un cappotto termico, l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto e, la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e l’opportuno orientamento delle pareti finestrate. Per incrementare l’attrattività della scuola inoltre, è stata particolarmente curata l’organizzazione degli spazi interni ed esterni.