Ad Atripalda domani presidio per la pace in Piazza Umberto I

L’esplosione delle guerra in Ucraina rende necessaria un’immediata reazione dal mondo.

Anche ad Atripalda abbiamo pensato fosse necessario raccoglierci in un momento pubblico per rivolgere un pensiero ai fratelli e le sorelle ucraini che stanno vivendo questa situazione disastrosa e surreale.

Momenti di mobilitazione e sensibilizzazione come questo, sono fondamentali per non farci mai dimenticare che la violenza armata, la guerra, è sempre qualcosa contro cui schierarsi, anche quando questa si svolge in luoghi che possono sembrarci così lontani da noi.

Pertanto Mercoledi 2 Marzo 2022 alle ore 18:30 ci ritroveremo in Piazza Umberto I ad Atripalda, uniti per la Pace. Coglieremo l’occasione per raccogliere farmaci (antiinfiammatori, antibiotici, agenti per l’emostasi, garze, bende, siringhe, flebo, disinfettanti) ed indumenti caldi (Vestiti, cappelli, sciarpe, coperte, sacchi a pelo) che verranno inviati con l’aiuto della Comunità Ucraina Irpina e della Misericordia di Atripalda.

Inoltre invitiamo tutti i cittadini a venire muniti di una candela per tenere insieme un momento di silenzio.

L’evento si svolgerà in ottemperanza delle normative Covid vigenti.

Al momento hanno aderito:

Scout Agesci, Forum dei giovani di Atripalda, Laika Project, Avionica, Arci Avellino, Misericordia di Atripalda, Libera Avellino, Don Tonino Bello, Soma, Cambia- Menti, E.CO.RE., Centro Aprea, L’ Angolo delle storie, Acli Avellino, Apple pie, Legambiente, Proloco Atripalda, L’Officina Lab, Famiglie Rog, Don Ranieri, Don Fabio, Associazione Culturale Alvanite,IrpiniAltruista, Link Fisciano, UDS, CGIL, Sinistra Italiana Atripalda e altre.