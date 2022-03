“Colourfutures 2022” ad Avellino con Aierbit per le tendenze internazionali del colore

“Colourfutures 2022” ad Avellino con Aierbit.

Questo pomeriggio ,presso Villa Raiano, alle ore 18 si terrà una presentazione unica in provincia nel settore delle pitture e colori. Sikkens, marchio mondiale del settore, presenta “il colore dell’anno”. Prenderanno parte all’appuntamento architetti, ingegneri, geometri e il Collegio costruttori di Avellino.

Saranno presenti i vertici responsabili italiani di Sikkens. Aierbit che è distributore unico ad Avellino, è presente con il suo staff tecnico guidato dal responsabile Giuseppe Iervolino che con la sua esperienza nel settore dei colori, illustrerà ai presenti la tintometria e perché può accadere che un colore può avere problemi nel tempo. “Prima cosa che bisogna ricordare è che qualsiasi colore va preparato con un suo sistema tintometrico – spiega il patron Nello Iervolino -, inoltre che il punto vendita non deve preoccuparsi di perdere un cliente se il colore non va bene su determinate pareti. I presidenti degli ordini professionali hanno aderito con piacere all’iniziativa”.