Chiesa di Sant’Ippolisto, la Confraternita della Misericordia riqualifica il calvario e i giardinetti di piazzetta Di Donato. Foto

«Con gioia comunico che abbiamo portato a termine questo ulteriore progetto della Misericordia per la comunità». Ad annunciarlo con soddisfazione è il presidente della Confraternita della Misericordia di Atripalda, Vincenzo Aquino, coordinatore anche delle Misericordie Irpine, che rivela la ristrutturazione effettuata del calvario della chiesa madre di Sant’Ippolito Martire, guidata dal parroco Don Fabio Mauriello, e la riqualificazione delle aree circostanti e dei giardinetti. Ripristinati così, dopo un lungo e certosino intervento, i decori delle cappelle e quelli dei giardinetti esterni che da tempo necessitavano di lavori.

Un’azione che toglie dal degrado e ridà splendore ad uno spazio di culto adiacente alla chiesa madre, nel cuore del centro storico, in piazzetta Di Donato. Uno slargo divenuto ormai molto conosciuto perché nella piazzetta ha sede anche il Punto Vaccinale della Valle del Sabato. E qui quotidianamente sostano tante persone, anche non atripaldesi, in attesa di accedere all’interno del punto vaccinale per effettuare il vaccino.

«La nostra Fraternita già in altre occasioni ha collaborato con la parrocchia di Sant’Ippolisto. Ricordo la ristrutturazione dell’altare di San Romolo, progetto molto impegnativo dove la Sovrintendenza fu molto selettiva nello scegliere il restauratore – prosegue il presidente Aquino -. Essendo l’unica nicchia priva di stucchi, a distanza di qualche anno, abbiamo avuto la possibilità di tinteggiare e ripristinare i decori della cappella. Questo nostro ultimo intervento ci ha permesso di valorizzare la presenza della nostra Fraternita nella piazzetta di Donato, ora sede delle nostre attività».

Nella piazzetta infatti si affaccia l’edificio dell’ex Volto Santo che ospita le attività della Misericordia. Un Centro diurno per Anziani volto dall’Amministrazione e assegnato in comodato d’uso proprio ai volontari della Confraternita, che al piano terra ospita il Punto vaccinale e e le numerose attività svolte dagli instancabili volontari.

. Il presidio del 118 invece continua ad occupare una parte dei locali della scuola “Masi” di via Pianodardine dove è operativo con ambulanze, di cui una destinata esclusivamente a fronteggiare l‘emergenza da Covid-19.

Il Centro diurno per Anziani, dovrà offrire, una volta passata l’emergenza pandemica, un servizio a ciclo semiresidenziale per persone ultra 65enni autonome e semiautonome con forme di coinvolgimento degli utenti e delle famiglie. L’edificio composto di tre piani, presenta una superficie complessiva di circa 2.051 mq. con palestra, laboratori, sala lettura, biblioteca e mensa.

«Colgo l’occasione per ricordare di sostenerci con il 5 per mille, codice fiscale 92019980645 che permette a noi di portare avanti molteplici progetti per la collettività e a voi di dare un contributo ai beni comuni – conclude Aquino -. Saluto voi tutti con il nostro motto “che Iddio ve ne renda merito”».§