Polemica sulle segnaletica cittadina, l’assessore Mirko Musto replica alle accuse: «con quest’amministrazione sicurezza garantita».

«Credo che mai Atripalda, come avvenuto negli ultimi cinque anni con quest’amministrazione, sia stata messa in sicurezza». A parlare è l’assessore alla Polizia Municipale e al Commercio Mirko Musto che prova a spegnere le polemiche piovute sui social per quanto riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. A sollevare le critiche era stato il duo d’opposizione Paolo Spagnuolo e Mimmo Landi che denunciavano giorni fa come il «rifacimento della segnaletica avviene su asfalto e infrastrutture disastrate, l’erba per le pizze di Pasqua cresce. Per i nostri amministratori va tutto bene, invece sprechiamo soldi per una segnaletica da rifare, per i nuovi parcometri con marciapiedi e strade impraticabili e accessi agli uffici comunali inaccessibili. Il rifacimento della segnaletica orizzontale su strade falcidiate da buche e rappezzi improvvisati ci appare un’operazione poco o per nulla lungimirante. Tra l’altro, suscita un sorriso amaro osservare un paletto piegato non sostituito e qualche striscia pedonale, diciamo, un po’ “ballerina”».

Ma l’assessore Musto non ci sta e replica alle accuse: «Ogni anno con il comandante Giannetta siamo intervenuti per rifare la segnaletica e abbiamo rimesso a nuovo la città. E’ troppo facile dimenticarsi che negli anni precedenti non è stato mai fatto nulla. Ovviamente l’intervento non può essere eseguito con la pioggia e i lavori non sono ancora terminati. La ditta dopo aver effettuato la segnaletica orizzontale, procederà al rifacimento di quella verticale. Per cui chiedo ancora un po’ di pazienza. E’ inutile fare polemica quando la città ha bisogno di altro in questo momento e non di queste sciocchezze».