Da domani scatta la chiusura della galleria Montepergola in direzione di Salerno

In vista della chiusura della galleria Montepergola in direzione di Salerno e dell’attivazione del doppio senso di circolazione della canna in direzione Avellino, lungo il raccordo autostradale 2, a decorrere dalle ore 6,00 di domani, 26 maggio 2022, il Comitato Operativo Viabilità, riunitosi presso questa Prefettura, ha pianificato i percorsi alternativi obbligatori e facoltativi.