Anfiteatro romano di via Appia, stamattina sopralluogo del sindaco Paolo Spagnuolo e del consigliere comunale Lello Barbarisi. Foto

Nella mattinata di oggi, il sindaco di Atripalda, l’Avv. Paolo Spagnuolo, accompagnato dal Consigliere Comunale con delega alla Valorizzazione del Patrimonio dei BB.CC., Lello Barbarisi, si è recato presso il cantiere del distributore di carburanti in via Appia.

Il motivo del sopralluogo è stato quello di constatare da vicino le modalità concrete attraverso cui si stanno valorizzando i resti di un anfiteatro romano emersi nell’aprile del 2021 durante un intervento di ristrutturazione dell’impianto.