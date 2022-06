Amministrative 2022, il sindaco comincia dalla promozione e punta ai gemellaggi con Praiano e Positano

«Questa sera, prima a Praiano, poi a Positano, con il delegato alla Cultura Lello Barbarisi ed il vice sindaco Mimmo Landi, per inserire Atripalda In progetti culturali di rilevanza nazionale. Work in progress». A scriverlo sulla propria pagina di Facebook è il neo sindaco Paolo Spagnuolo che, in questi giorni di avvio dell’azione amministrativa, sta muovendo i primi passi puntando alla promozione del territorio, alla valorizzazione dei beni storico e artistici comunali, al rilancio del commercio e al decoro urbano.