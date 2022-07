Ondata di caldo, l’ex assessore alle Politiche sociali Dimitri Musto scrive al sindaco

Caro Sindaco Paolo Spagnuolo, chiedo gentilmente (visto il periodo di caldo anomalo che persiste anche sul nostro territorio) di far effettuare una immediata ricognizione anagrafica (tramite uffici) di tutte le persone ultra sessantacinquenni che vivono da sole (ossia senza parenti) sul nostro territorio. In questo modo possiamo avere subito sotto mano tutto il necessario per poter agire. Il Caldo anomalo colpisce tutti ma gli anziani soli vanno monitorati. Quindi con la nostra protezione civile, potremmo immediatamente raggiungere (gli Anziani soli) e verificare la loro condizione. Spesso basta veramente poco (verificare lo stato delle tapparelle, la chiusura giusta di porte e finestre e qualora proprio fosse necessario acquisto di piccoli ventilatori). Io immagino che il Piano di Zona sia già in azione con il telesoccorso e l’aiuto delle operatrici sociali. Io immagino che la Misericordia di Atripalda sia operativa con il controllo da parte dei suoi operatori ma questo non esula la nostra comunità ad effettuare ulteriori e giuste verifiche. La mia non é assolutamente una critica alla nuova amministrazione ma solo una semplice informazione collaborativa.

P. S. Qualora avete giá predisposto il tutto non tenete conto del mio scritto. Dimitri Musto ex Assessore alle Politiche Sociali giunta Paolo Spagnuolo anno 2012