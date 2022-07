Saldi estivi, il sindaco Spagnuolo e l’assessore Parziale: «occasione per invertire un trend negativo»

Così come stabilito dalla Giunta Regionale della Campania, dal 2 luglio, sono iniziati i saldi estivi, che dureranno fino al 30 agosto. L’Amministrazione Comunale di Atripalda, guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, auspica per gli operatori economici locali un periodo di rinascita dopo le pesanti difficoltà causate dalla pandemia.

La stessa speranza è stata manifestata anche dall’assessore comunale con delega al Commercio, Gianna Parziale: «La nostra città storicamente è famosa per il commercio. Tuttavia, negli ultimi anni, il settore, per vari motivi, ha sofferto più del dovuto. La speranza è che grazie ai saldi e soprattutto alle iniziative che abbiamo in mente , possa essere invertito questo trend negativo».

Infine, si raccomanda ai clienti e agli stessi commercianti di rispettare le norme igienico-sanitarie così da arginare il possibile contagio.

Nota stampa di Palazzo di città