“Shopping sotto le Stelle” stasera e domani in via Roma ad Atripalda

Nell’ambito della Festività in onore di Maria Ss. del Carmelo, questa sera 15 luglio e domani sera 16 luglio, si svolgerà “Shopping sotto le Stelle”, l’evento organizzato dall’associazione Commercianti di via Roma, in collaborazione con la Parrocchia S.Maria del Carmine e con l’Assessore comunale agli Eventi e al Commercio Gianna Parziale, con il patrocinio del Comune di Atripalda.

Negozi aperti fino alle 24:00, stand enogastronomici, musica popolare, artisti di strada e tanto altro. Per l’occasione, infine, via Roma si “trasformerà” in un’isola pedonale.