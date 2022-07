Festeggiamenti Maria del Carmelo ad Atripalda 2022, il monito del vescovo Arturo Aiello: “abbassiamo i toni delle polemiche post voto”

Nella lunga omelia del vescovo di Avellino Arturo Aiello durante la solenne concelebrazione eucaristica per i festeggiamenti della Madonna del Carmelo c’è spazio anche per un richiamo alla responsabilità in politica. Esorta il sindaco «ad essere sindaco a servizio di tutti anche se siamo stati eletti da una parte. Questo per evitare strascichi e spero che non ce ne siano qui ad Atripalda» invitando «a riprendere il cammino e abbassando i toni di polemiche che probabilmente avranno caratterizzato la campagna elettorale» mentre «adesso dobbiamo costruire anche se ho impressione che poi continuano certe diatribe e anche gli amministratori sono posti in una sorta di angolo da cui non riescono a giostrare la partita».

Oggi l’articolo su Il Mattino di Avellino