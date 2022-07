“Irpinia Pride 2022”, stoccata del vescovo di Avellino Aiello: «la fede il nostro orgoglio»

«La processione non è uno svago ma un popolo in preghiera. Dobbiamo essere un popolo che non ha timore di esprimere pubblicamente la sua fede. Abbiamo bisogno di cristiani così, anche orgogliosi. Noi vediamo che altri sul Pride fanno (poi si ferma e sorride ndr.) mentre noi cristiani il Pride non lo conosciamo. Cioè l’orgoglio, nella formula della cresima c’è un passaggio che io faccio sempre ripetere con foga ai cresimanti e ai presenti: questa è la nostra fede, questa è la fede della chiesa e noi ci gloriamo di professarla. Questo è il pride, l’orgoglio». E’ il monito che il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, ha voluto lanciare ai fedeli da Atripalda a pochi giorni dalla presentazione dell’Irpinia Pride 2022” che si svolgerà a Mercogliano il prossimo 30 luglio. Lo fa durante l’omelia pronunciata per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, Patrona della città.

