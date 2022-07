Atripalda smart city, piovono già le prime critiche al progetto dell’Amministrazione

«In fase di campagna elettorale più volte abbiamo chiesto una serie di dibattiti su alcuni temi come quelli della digitalizzazione ma senza successo, addirittura non si conoscevano competenze e candidati – scrive Oscar Lui, attivista di “Atripalda Bene Comune” che solleva molti dubbi -. Noto con piacere che l’amministrazione ha deciso di “scimmiottare” uno dei progetti di Abc, ossia quello del wi-fi di cittadinanza. Partiamo dal presupposto che questo progetto, sebbene sembri altisonante nelle modalità in cui è stato annunciato, non dica poi molto. Non si capisce se Atripalda avrà finalmente delle aree WiFi gratuite, come accade in tantissime città da circa 10 anni almeno o delle antenne di quartiere per fornire hotspot gratuito a tutti, a pioggia. A meno che, terza strada, non si voglia rendere coperte le aree per progetti di smart city e a questo punto vengono tagliati fuori i cittadini. Insomma ogni giorno, al sorgere del sole, ad Atripalda, un amministratore si sveglia e sa che dovrà attivare qualcosa. Non mi esprimo ancora sulla bontà tecnica del progetto, per quello aspetto di vedere le caratteristiche tecniche come la capacità delle antenne, il protocollo di sicurezza usato e il sistema di monitoraggio delle attività fraudolente. Sicuramente il consigliere sa già rispondere a tutto questo. A meno che non abbia comprato a scatola chiusa».