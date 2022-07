Linea dura ad Atripalda contro i cani aggressivi e deiezioni: obbligo del guinzaglio e museruola in caso di rischio

L’Amministrazione Comunale di Atripalda ha provveduto ad adottare un’ordinanza che disciplina sulla custodia e condotta dei cani nonché sulla detenzione di strumenti per la raccolta delle deiezioni.

L’obiettivo è duplice: tutelare l’ambiente e garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i nostri amici animali.

Per perseguire questi scopi, rispetto al passato, sono state inasprite le ammende previste in caso di inosservanza dei provvedimenti adottati. Ad esempio, l’importo per il pagamento in misura ridotta in caso di mancata detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni è stato fissato a 200 euro.

Tra le misure adottate, il detentore di un cane, oltre a portare con sé una museruola da applicare in caso di situazioni rischiose, deve utilizzare sempre un guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante una passeggiata nelle aree urbane/spazi aperti al pubblico.

Ai proprietari di cani, inoltre, è fatto obbligo di munirsi sia di kit per la raccolta delle deiezioni solide degli animali che di un contenitore con acqua per lavare le deiezioni liquide dal suolo pubblico.

comunicato stampa