Indennità di giunta, l’ex assessore Palladino all’attacco: «Avevamo questa possibilità da gennaio e non l’abbiamo fatto»

«In questi mesi è circolata una grande falsità. Se uno decide di fare una cosa si deve assumere le proprie responsabilità e non dire che noi avevamo già la delibera pronta per aumentarci le indennità. Assolutamente non è così. Sono scelte politiche, c’è chi li fa e chi non li fa. Noi non l’abbiamo fatto, voi sì. Non entriamo nel merito, ma assumetevi la responsabilità delle scelte».

L’opposizione, attraverso l’ex assessore Nancy Palladino, affonda i colpi contro l’Amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo sul via libera all’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 e sull’adeguamento delle indennità di giunta e sindaco.

Oggi articolo su Il Mattino di Avellino