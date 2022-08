Lavori di ricostruzione scuola media Masi, il sindaco cambia le decisioni prese dall’ex primo cittadino: bocciati i moduli prefabbricati per le aule

«Nessuna struttura con moduli prefabbricati durante i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media Masi ma pubblicheremo un avviso per la ricerca di locali e spazi idonei ad ospitare gli alunni da gennaio 2023».

Il sindaco Paolo Spagnuolo modifica quanto deciso dalla precedente amministrazione e cambia anche l’agenda dell’intervento, dettando agli uffici nuovi tempi. Il cantiere non aprirà prima della fine di dicembre, per cui l’avvio del nuovo anno scolastico e il suono della prima campanella a settembre è fatto salvo presso l’istituto di via Pianodardine.

Oggi intervista su Il Mattino di Avellino