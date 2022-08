L’Amministrazione punta ad aggiornare l’albo delle associazioni presenti in città

Aggiornare l’albo comunale delle associazioni presenti sul territorio comunale di Atripalda. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo su proposta del consigliere comunale con delega alle Associazioni, Giusy Piazzano, ha provveduto ad avviare l’aggiornamento dell’elenco comunale. La domanda d’iscrizione, che dovrà tenere le generalità dell’associazione e del rappresentante legale nonché l’indicazione delle aree tematiche, potrà essere inviata entro e non oltre il prossimo 30 settembre mediante l’apposito modulo di iscrizione disponibile tra gli allegati scaricabili dal sito del Comune oppure ritirabile presso l’Ufficio Centralino di Palazzo di città. «Riteniamo che l’aggiornamento dell’Albo sia il primo passo per restituire maggiore visibilità ai progetti e alle iniziative delle associazioni – dichiara il consigliere comunale con delega Giusy Piazzano – nonché per promuovere con maggiore immediatezza la collaborazione tra associazionismo e amministrazione comunale o altri Enti».

E proprio riguardo al mondo dell’associazionismo cittadino, cambio al vertice alla Pro loco atripaldese, dopo le dimissioni dell’ex presidente Lello Labate eletto con la lista del primo cittadino, e oggi neo assessore all’Istruzione. A succedergli è Marco Maietta.

«L’amministrazione comunale di Atripalda rivolge gli auguri di buon lavoro al neo presidente della Pro Loco Marco Maietta e al nuovo consiglio direttivo dell’associazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio – si legge in una nota di Palazzo di città – si legge in una nota del Comune -. Siamo convinti che il presidente Maietta, così come i suoi predecessori, riuscirà a rafforzare l’incisività dell’associazione sul territorio e stabilirà con la nostra Amministrazione una relazione proficua nell’interesse della città».