Nuovo asfalto in centro per ridare decoro alla città ma non senza proteste. Foto

«L’obiettivo di questa Amministrazione comunale, così come già dimostrato in questi primi mesi, è quello di restituire decoro e sicurezza alla nostra». Sono partiti l’altra sera alcuni interventi di manutenzione stradale nel centro città. Le strade interessate in questa prima fase saranno via Roma, piazza Vittorio Veneto, via Cesinali, rotatoria della Maddalena e via Aldo Moro. Per diminuire i disagi ai cittadini e consentire alla ditta di eseguire i lavori senza intoppi, gli interventi si stanno eseguendo nelle ore serali. Nelle strade interessate è stato istituito il divieto di sosta e di circolazione dalle ore 20 fino alle ore 7 del 16 settembre.

Lavori più volte sollecitati e finiti anche al centro di polemiche e denuncia da parte di cittadini sui social. L’apertura del cantiere di sera viene segnalato con una lunga sirena mentre il traffico veicolare viene deviato lungo dei percorsi alternativi. «Con il rifacimento dell’asfalto si punta a ridare un aspetto più gradevole ed ordinato. Con l’asfalto si sistema anche la segnaletica orizzontale che è di bello impatto visivo».

Un primo passo anche se il primo cittadino non nasconde che «ci dobbiamo misurare con i numeri risicati e le ristrettezze del bilancio. E grazie all’autovelox, i cui proventi possono essere utilizzati infatti per la sicurezza stradale, andremo a fare questa prima parte di interventi. Ed è una cosa importante che venga realizzato il tutto in orario notturno».

Poi i lavori di sicurezza stradale e decoro urbano interesseranno via Appia, via Gramsci, via Fiume «è tutto in programmazione, abbiamo i computi metrici, manca il meglio ma man mano con i proventi dell’autovelox anche queste somme saranno recepite».

Ma sui social non mancano le polemiche. A sollevarle è Roberto Renzulli di Abc che denuncia la presenza di transenne in goni angolo della città: «È partita la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono delle transenne. Si stima che ogni anno siano abbandonati una media di cento transenne e più dell’80%, rischia di causare incidenti, mentre il resto viene ricoperto dalla vegetazione. Purtroppo le transenne dimenticate dal Comune sulle strade e lasciate al loro triste destino non saranno più riutilizzate. Chiediamo ai cittadini di segnalare al Comando dei Vigili Urbani e all’Ufficio Tecnico le transenne dimenticate per strada».