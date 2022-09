Don Ranieri Picone nominato vicario di zona dal vescovo di Avellino Arturo Aiello. A darne notizia della nomina, durante la solenne concelebrazione eucaristica per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono Sabino presieduta dall’alto prelato è stato don Fabio Mauriello.

Nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire c’è stato così un lungo applauso per salutare l’incarico ricevuto dal vescovo per il parroco della Chiesa del Carmine come vicario di zona di alcuni comuni dell’hinterland atripaldese «San Sabino ti aspetta».

Un meritato riconoscimento e un nuovo impegno per l’amato parroco atripadese della chiesa del Carmine.