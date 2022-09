Il sindaco Paolo Spagnuolo punta su WhatsApp per un filo diretto con i cittadini

Il sindaco Paolo Spagnuolo punta su WhatsApp per mantenere un filo diretto con i cittadini e torna in aula convocando per questa sera il Consiglio comunale per procedere alla modifica dello Statuto.

“Un filo diretto con gli amministratori per favorire il dialogo fra cittadini e amministratori di Atripalda” è questo il senso dell’attivazione di un numero WhatsApp (334 11 66 893) dove poter scrivere un messaggio diretto agli esponenti di Governo della città: «Vista la difficoltà nell’intercettare eventuali segnalazioni via social, l’Amministrazione comunale di Atripalda – si legge in una nota stampa – inaugura questo nuovo canale diretto per segnalazioni e suggerimenti».