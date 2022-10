Comune di Atripalda, in servizio i sette nuovi dipendenti

Hanno preso servizio a Palazzo di città i sette nuovi assunti che sono andati a potenziare la pianta organica dell’Ente.

«A seguito della delibera del fabbisogno del personale n.80, approvata in data 6 luglio 2022, ed all’ottenuto parere favorevole da parte dell’Ente Consfel, abbiamo perfezionato le assunzioni previste. Tra le priorità di questa Amministrazione Comunale c’era certamente il rafforzamento dell’Ufficio Tecnico, che è stato, quindi, incrementato con 3 figure» scrive il sindaco Paolo Spagnuolo «La nostra amministrazione si è posta l’obiettivo di lavorare per semplificare, velocizzare e digitalizzare ogni servizio al fine di riavvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini. In questa direzione, è fondamentale avviare il processo di e-government. L’organico del personale degli uffici comunali, in seguito ai pensionamenti di storici dipendenti della Casa Comunale, figure che hanno per anni seguito le esigenze degli atripaldesi, va ristabilizzato nel numero e nelle competenze. Il nostro primo obiettivo è stato di procedere, secondo le modalità imposte dai Dicasteri preposti ad un comune in deficit di personale, all’assunzione di nuove figure, il cui compito sarà di riportare la piena efficienza degli uffici comunali».

Si tratta di un professionista qualifica C1 nel settore Urbanistica e 2 professionisti, con qualifica D1 e C1, nel settore Lavori pubblici. L’Ufficio Tecnico ha già inserita da metà agosto una professionista a tempo determinato nel ruolo di rendicontatore per i bandi del Pnrr. Infine in servizio anche un operaio nel ruolo di custode di ville e parchi. Nell’ambito del settore Affari Generali, sono state inserite 4 figure a copertura di uffici privi di personale. Nello specifico: un archeologo nell’Ufficio Cultura, un informatico, un avvocato nell’Ufficio Contenzioso e due figure professionali nel settore Segreteria.

Sono gli ingegneri Vincenzo Russo e Antonio Maglio che insieme a Paolo Vuotto sono andati a potenziare l’Utc. La dottoressa Maria Chiara Nazzaro si occuperà della rendicontazione per i bandi del Pnrr. Il dottor Paolo Pecci Paolo va all’Ufficio Cultura, la dottoressa Sandra Lombardi alle Risorse Umane, l’avvocato Nicolina Altitoro all’Ufficio Contenzioso, l’informatico Emanuele Salatiello a supporto del piano di digitalizzazione dell’Amministrazione, la dottoressa Rossana Leggio all’Ufficio Segreteria e Protocollo ed infine Armando Argenio quale custode delle ville comunali.

Ad ampliamento ulteriore dell’organico, entro la fine dell’anno saranno inserite altre quattro figure, selezionate attraverso le procedure Asmel. Si andrà a potenziare la Polizia municipale con due nuovi agenti e due tecnici geometri all’Utc. La consigliera con delega al Personale Carmen Trasente, commenta così: «L’Amministrazione si è impegnata fin dall’insediamento all’espletamento di tutte le procedure necessari per completare nel più breve tempo possibile le assunzioni deliberate e cominciare a riencrementare l’organico degli uffici comunali ridotto all’osso. E’ già allo studio la nuova ipotesi di Fabbisogno per il triennio 2023/25 a completamento dell’assetto riorganizzativo previsto per gli uffici comunali».