Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media Masi, l’Amministrazione ha deciso: alunni trasferiti nei locali dell’ex Centro Pmi

Gli alunni della media “Raffaele Masi” saranno trasferiti nei locali dell’ex Centro Pmi di via San Lorenzo durante i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico. E’ quanto deciso dall’Amministrazione Spagnuolo che ha affidato all’Utc l’incarico di proseguire nella trattativa con la società Margroup Spa, proprietaria dell’ex Centro Pmi, «dato atto che l’offerta proposta dalla società Margroup Spa è da ritenersi coerente alle richieste dell’Amministrazione sia da un punto di vista tecnico in quanto è comprensiva di tutti gli adempimenti necessari alla fruizione dell’immobile ai sensi della vigente normativa di settore, che economico considerando che il canone di locazione offerto è pari ad euro 180mila/anno, inferiore al costo per il noleggio dei moduli».

Ad illustrare il provvedimento è l’assessore all’Istruzione Lello Labate: «abbiamo dato l’affidamento in base alla relazione dell’Ufficio tecnico che ci ha sconsigliato i container perché troppo onoresi. Adesso la società Margroup Spa dovrà provvedere a tutta la documentazione necessaria per adibire i locali a scuola».

La giunta comunale ha così deciso di «prendere atto della relazione conclusiva del Rup dell’Utc, relativa all’analisi delle offerte ricevute in relazione “all’Indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a concedere in locazione immobile da destinare provvisoriamente a scuola secondaria di primo grado “Raffaele Masi” del Comune di Atripalda”» e di «conferire l’indirizzo affinché si prosegua nella trattativa avviata con l’operatore economico Margroup SpA finalizzata alla locazione dell’immobile offerto dalla società stessa».

Il fitto dei locali è stato così preferito dall’Amministrazione alla posa in opera di moduli prefabbricati per aule scolastiche. Ora sarà necessario operare, in deroga allo strumento urbanistico vigente per interesse pubblico, il cambio di destinazione d’uso dell’immobile offerto in locazione da destinare, temporaneamente, a scuola secondaria di secondo grado.

Due erano state le offerte giuntaea Palazzo di città per l’indagine di mercato voluta dall’Amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo per la ricerca di un immobile in locazione passiva da destinare provvisoriamente a scuola secondaria di primo grado “Masi” che sarà interessata da dicembre da lavori di adeguamento antisismico con efficientamento energetico. Un progetto da circa 6 milioni e 350mila euro incassati dall’amministrazione dell’ex sindaco Geppino Spagnuolo che prevede la demolizione dell’edificio scolastico per realizzarne uno nuovo, moderno e perfettamente in linea con gli attuali standard di sicurezza e risparmio energetico.

La “Mar Group Srl” è la società che nell’ottobre del 2020 ha acquistato proprio dal Comune l’ex Centro Pmi per l’importo 1.760.000 euro. La società al piano terra ha aperto un supermercato e ora dovrà provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie: «Resta a carico della società – si legge nella delibera di giunta – l’onere di compiere tutti gli adempimenti burocratici atti ad ottenere i permessi e i pareri necessari all’utilizzo degli immobili locati ai sensi della normativa vigente in materia» conclude la Giunta che ha demandato al II Settore Lavori Pubblici e Manutenzione l’adozione di ogni atto e procedimento successivo propedeutico alla definizione del contratto di locazione.

Il contratto di locazione dell’immobile ad uso scolastico avrà una durata di trentasei mesi, fino al collaudo delle opere in appalto. L’immobile dovrà essere composto da 17 locali per aule di circa 45 metri quadrati, servizi igienici per gli alunni divisi tra maschi e femmine e diversamente abili, tutti con spazi anti bagno. Ed inoltre un locale da adibirsi a sala professori, un locale per personale di controllo, servizi igienici per il personale Ata e tre locali da adibirsi a laboratori.