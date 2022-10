Giro d’Italia ad Atripalda, la soddisfazione del sindaco Paolo Spagnuolo

«Quella della partenza del Giro d’Italia da Atripalda è una grandissima occasione per favorire la valorizzazione del brand Atripalda Città di Cultura e di Commercio. E’ un’operazione di marketing che viene svolta a livello nazionale e internazionale». E’ euforico il sindaco Paolo Spagnuolo che ieri pomeriggio ha preso parte al Teatro Lirico Giorgio Gaber alla presentazione del percorso ufficiale del Giro d’Italia 2023 numero 106 in programma dal 6 al 28 maggio prossimi.

Dopo il taglio del nastro ieri mattina della scuola dell’Infanzia “Pascoli”, la fascia tricolore, accompagnato dall’assessore alla Sport Antonio Guancia, è volato in direzione Milano, dove, già nel primo pomeriggio ha partecipato ad un coffee-break con gli amministratori che ospiteranno le tappe della Carovana Rosa e i presidenti delle Province interessate dal passaggio della corsa.

«Sarà un momento di grande festa, di grande aggregazione e grandi emozioni – prosegue il primo cittadino -. Si conta che intorno al Giro solo gli addetti ai lavori superano le tremila persone».