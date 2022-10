Catalogazione informatica e un progetto da 150mila euro per rilanciare la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”

Catalogazione informatica e un progetto con associazioni in rete da 150mila euro per rilanciare la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”.

E’ stata affidata la catalogazione informatizzata di un lotto di 450 volumi. La catalogazione avverrà secondo i nuovi standard Sbn-Web. Il delegato alla Cultura Lello Barbarisi spiega: «Per la nostra amministrazione la biblioteca rappresenta un patrimonio da tutelare e valorizzare. Era importante ripartire con la catalogazione dei volumi essendo intervenuto un nuovo sistema di ricerca e difatti questo affidamento rappresenta solo un primo step. Ma anche gli altri saranno gli investimenti futuri. Questo è un primo passo destinato alla catalogazione dei volumi secondo il nuovo sistema regionale e si proseguirà lungo questa strada ottenendo finanziamenti. Quello che si dovrà fare è di dotare i locali di climatizzazione».

La giunta Spagnuolo ha deliberato di partecipare all’avviso pubblico “Giovani in biblioteca” del Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio civile Universale per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati ai giovani, nei quali promuovere attività ludico ricreative, sociali, educative, culturali e formative. Da qui la proposta progettuale “R.A.M. – Reti Attive di Memoria” il cui importo totale è di 151.206,48 euro di cui 120mila come quota di finanziamento richiesta al Dipartimento e 31.206,48 euro, pari al 20,63832% dell’importo totale del progetto, mediante risorse umane già in servizio presso l’Ente. La rete del costituendo partenariato si compone oltre del Comune quale capofila, del liceo statale “V. De Caprariis” e del Forum dei Giovani quali partner istituzionali e delle associazioni “Laika” e “CambiaMenti” quali partner del privato sociale.

La Casa della Cultura è ubicata nella villa comunale di piazza Sparavigna intitolata a “Don Peppe Diana”. Nella biblioteca è attivo anche lo sportello Informagiovani, che prima era ubicato nella Dogana dei Grani, la cui gestione è affida alla Misericordia locale.

L’edificio due anni fa è stato interessato da un importante intervento di manutenzione sull’impiantistica antincendio, rimozione delle infiltrazioni dal tetto ed efficientamento energetico per circa 90mila euro voluto dalla precedente amministrazione. L’intervento si è concentrato sulla realizzazione dell’impianto antincendio e un’ulteriore messa in sicurezza del tetto.