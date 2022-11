Finanziamento da 700mila euro per riqualificare lo stadio Valleverde: sottoscritto l’accordo con il Dipartimento dello Sport

Il sindaco Paolo Spagnuolo ha sottoscritto l’accordo con il Dipartimento dello Sport per il trasferimento del finanziamento da 700mila euro che servirà per riqualificare lo stadio comunale “Valleverde”.

Fondi incassati dalla precedente amministrazione guidata da Geppino Spagnuolo che consentiranno di ammodernare l’impianto sportivo di contrada Valleverde ottenuti con la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” promosso dal Dipartimento allo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo stadio, sempre utilizzato in passato con limitazioni nella capienza degli spettatori, è offlimits da anni. L’arrivo di questo finanziamento consentirà di dare vita ad un importante intervento di riqualificazione e di ammodernamento della struttura sportiva. L’intervento programmato prevede infatti il rifacimento del tappeto in erba sintetica con un particolare sistema di drenaggio così come previsto dalle normative vigenti che consentirà un tranquillo svolgimento dei vari campionati disputati dalle società sportive che utilizzano la struttura. Ci sarà, inoltre, un efficientamento energetico degli spogliatoi con una manutenzione complessiva della struttura, la realizzazione di opere di isolamento termico delle facciate e di installazione di impianti solari per ottenere un abbattimento consistente dei consumi energetici. Inoltre è prevista un’azione di riqualificazione dei percorsi di accesso e di uscita all’impianto sportivo per una fruizione da parte del pubblico più accessibile.

Entro la fine dell’anno bisognerà predisporre il bando di gara ed affidare i lavori che hanno già incassato il parere favorevole del Comitato regionale del Coni.

Il responsabile del II Settore Lavori Pubblici di Palazzo di città, geometra dell’Utc Felice De Cicco, ha presentato istanza per il rilascio del parere preventivo relativamente all’esame del progetto alla LND Servizi Srl (Lega Nazionale Dilettanti).

Si lavora per chiudere il cantiere entro l’estate 2023 per poter utilizzare il campo da gioco finalmente ammodernato già da settembre del prossimo anno.

Il nuovo Valleverde darà senza dubbio nuovo slancio e nuova vitalità alle tante società sportive atripaldesi.

Più volte in passato proprio l’attuale sindaco, dai banchi dell’opposizione, aveva denunciato lo stato di abbandono della struttura sportiva sulla quale l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo al culmine di un lungo iter durato due anni, con un progetto esecutivo da 700mila euro ha ottenuto il 12 aprile scorso il finanziamento dal Ministero. Un intervento che prevede appunto la realizzazione di un campo da gioco con erba sintetica, nuovi spogliatoi e nuovi accesi allo stadio comunale.