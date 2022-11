Invitalia premia tre giovani studenti universitari atripaldesi

Tre giovani atripaldesi studenti dell’Unisa premiati da Invitalia.

“Vivi”, il dispositivo smart che dialoga con una app mobile ideato da Generoso Giuseppe Tirone, Armando Zambella e Giovanni Sullutrone per allungare la vita delle bottiglie di vino ha conquistato il terzo posto nel contest Start Up Campania 2022.

Il dispositivo smart prolunga la vita delle bottiglie di vino, dopo la mescita, e le rimette elettronicamente in sottovuoto. Inoltre comunica informazioni al gestore del locale tramite una app mobile consentendogli di ridurre gli sprechi e migliorare l’offerta al cliente.