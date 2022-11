Comune di Atripalda: al via stamattina le prove per le nuove assunzioni

Si parte con l’assunzione di nuovi dipendenti a Palazzo di città.

Oggi 11 novembre alle ore 11,00 si volgerà la prova preliminare scritta da remoto, con modalità di 60 quiz a risposta multipla in 60 minuti, per la selezione pubblica per l’assunzione di due istruttori di vigilanza, categoria C1 a tempo indeterminato e part time al 50%. Ben 325 i candidati che hanno aderito all’interpello Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, che sta svolgendo le attività di supporto all’indizione e gestione delle procedure selettive per la formazione degli elenchi di idonei e delle attività consequenziali propedeutiche alle assunzioni da parte degli Enti aderenti.

I candidati riceveranno apposita email con allegate le relative istruzioni ed il link per il collegamento da remoto. Relativamente al punteggio da attribuire alle prove dei singoli candidati la Commissione esaminatrice ha stabilito: per ogni risposta esatta punti 1,00; per ogni risposta sbagliata penalizzazione di punti -0,33 e per ogni risposta non data penalizzazione di punti -0,15. Totale massimo di punti assegnabili è 60 mentre il punteggio minimo per superare la prova 42 (7/10).

Slitta invece da domani a mercoledì 16 novembre, con inizio alle ore 10,00, presso Palazzo Civico la prova orale per la selezione pubblica dell’assunzione di un posto di Istruttore Tecnico Geometra, categoria C1 a tempo indeterminato e part time al 83,33%.Tredici i candidati che hanno aderito all’Interpello Asmel.

La prova orale per la selezione pubblica dell’assunzione invece di un posto di Istruttore Tecnico Geometra, categoria C1 a tempo indeterminato e pieno, con 20 candidati è differita al 18 novembre, con inizio alle ore 10,00.

Il comune del Sabato a maggio scorso ha aderito all’accordo sottoscritto dai comuni di Carignano (To), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (Sa), Irsina (Mt), Lucca Sicula (Ag), Pianezze (Vi) e Sepino (Cb) per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale.

Nominata anche la Commissione esaminatrice per le prove selettive. La compongono la dottoressa Anna Cella, segretario generale del Comune di Atripalda in qualità di presidente; la dottoressa Italia Katia Bocchino, vice segretario comunale, nonché responsabile del VI Settore Gestione Risorse Umane e Affari Generali di Palazzo di città quale componente; il dottor Domenico Giannetta, responsabile del III Settore Polizia Municipale quale componente ed infine il geometra Valter Sergio Ventola, istruttore direttivo dell’Ente con funzioni di segretario verbalizzante della commissione esaminatrice.

Le nuove figure si aggiungeranno agli undici dipendenti già entrati in servizio a fine settembre: quattro figure all’Ufficio tecnico più un operaio (quattro a tempo indeterminato e uno a tempo determinato) uno al Contenzioso, un altro al Protocollo, all’Ufficio risorse umane, un nuovo dipendente infine alla Cultura e un responsabile informatico.