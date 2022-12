Alvanite, l’Amministrazione approva il progetto da tre milioni e 500 mila euro di rigenerazione urbana e lo candida a finanziamento

L’Amministrazione Spagnuolo approva il progetto di fattibilità tecnico-economica da 3.500.000,00 euro e dà corso alla decisione di candidarlo a finanziamento con il Programma di rigenerazione urbana ed inclusione sociale per il quartiere di contrada Alvanite.

La giunta guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha compiuto un altro passo dando il via libera allo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell’intervento di “riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica di contrada Alvanite” per l’importo di 3.500.000,00 euro. Fondi così ripartiti: due milioni di euro con risorse pubbliche e la restante parte di 1.500.000,00 euro attraverso risorse ed investitori privati, da inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024.

Il contributo richiesto sarà a totale carico della Regione Campania per 2milioni di euro mentre per i restanti 1.500.000,00 euro sarà a carico di finanziatori privati.

«E’ intenzione dell’Amministrazione comunale implementare il programma complessivo per la riqualificazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di contrada Alvanite, già adottato dal Comune» si legge nel deliberato. L’assegnazione dei contributi richiesti consentirebbe investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

I fondi sono infatti destinati all’abitare sostenibile, alla rigenerazione urbana e all’inclusione sociale, caratterizzato da elevata qualità ecologica, insediativa e ambientale.

Il progetto approvato dall’esecutivo municipale ha valore di atto di programmazione e di pianificazione degli interventi sui beni comunali, da inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022, relativamente all’ annualità 2023.

Già la precedente amministrazione ha candidato l’intervento di “riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica di contrada Alvanite” all’avviso pubblico previsto dal Fondo Complementare al Pnrr denominato “Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica” per l’importo complessivo di 2milioni di euro.

Prima dell’estate sono stati effettuati anche dei lavori di rifacimento di alcune grondaie e canali di scolo dell’acqua piovana delle palazzine comunali. A disposizione c’erano 150mila euro utilizzati per riqualificare alcune grondaie dei palazzi ormai malandate che non consentivano un deflusso regolare dell’acqua piovana che si infiltra lungo le pareti e i balconi facendo staccare calcinacci e lastre di marmo volate giù dai piani più alti degli edifici comunali.