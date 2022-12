Elezione Presidente del Consiglio comunale di Atripalda: pronta la stanza per la nuova figura istituzionale con scrivania e bandiere. Foto

La stanza è già arredata con scrivania e bandiere nel retro, pronta per l’utilizzo a Palazzo di città. Sarà un impiego in coabitazione con gli assessori comunali ma è già presente la targhetta sulla porta d’ingresso con la scritta “Presidente Consiglio – Assessori”. E c’è già anche il nome di chi siederà per primo su quella poltrona. Per diventare così il primo presidente del consiglio comunale della cittadina del Sabato.

E’ quello del consigliere delegato ai Lavori pubblici Francesco Mazzariello, che è anche consigliere provinciale a Palazzo Caracciolo, eletto ieri sera, nell’ultimo punto in discussione nel parlamentino cittadino, solo dalla maggioranza per ricoprire la nuova figura voluta dal sindaco Paolo Spagnuolo. Le opposizioni anche ieri sera hanno abbandonato per protesta l’aula al momento di procedere alla nomina della figura del presidente del parlamentino cittadino che è stata eletta con il solo voto della maggioranza. L’opposizione aveva infatti formalizzato una pregiudiziale con l’ex sindaco «perché è una modifica rilevante che va messa prima agli atti della commissione affari istituzionali».

Al secondo piano del Municipio si è già registrato da settimane un cambio di stanze per consentire alla nuova figura istituzionale di avere una propria ubicazione. Le operazioni di trasloco, con tanto di apposizione di targhette all’ingresso, si sono concluse in netto anticipo per l’appuntamento di stasera. La stanza del sindaco è stata trasferita in quella dove era ubicato prima il segretario generale dell’Ente. La Sala Giunta, con il grande tavolo rotondo, è stata spostata in quella occupata finora dal primo cittadino mentre la nuova stanza che ospiterà la figura del Presidente del Consiglio e degli assessori è stata ottenuta nella sala che da sempre ha accolto le adunanze della giunta.