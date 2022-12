I commercianti di via Roma con l’Amministrazione accendono le luminarie di Natale. Foto

Un Natale oltre il caro bollette, Atripalda si prepara a vivere le festività come da tradizione con l’accensione ieri sera delle luminarie nel cuore della città. L’Associazione Commercianti di via Roma, col patrocinio del Comune, ha acceso le luci che illumineranno l’intera strada dello shopping cittadino in attesa delle Notti Bianche organizzate a dicembre e gennaio. Con le luminarie, a led a basso consumo di energia, attivata anche la filodiffusione che diffonderà nell’area canzoni di Natale.

A preme il pulsante del telecomando per l’accensione dell’albero sulla rotatoria della Maddalena e delle luci lungo via Roma è stato il vice sindaco Domenico Landi con l’assessore al Commercio Gianna Parziale.

«Atripalda ha una forte vocazione commerciale e pertanto non può mancare il Natale ad Atripalda nel rispetto della tradizione – dichiara il vicesindaco – anche se saremo attenti a costi. Ringraziamo l’associazione di Commercianti di via Roma per questa bella iniziativa anche se sotto la pioggia, ma le cose che iniziano con la pioggia sono positive. Noi ci auguriamo perciò questo sia un sereno natale per tutti e in questa giornata particolare esprimiamo solidarietà alla popolazione di ischia colpita da questo evento tragico. Le luci rappresentano un momento di serenità che ci auguriamo anche per quel territorio colpito dalla frana».

Per l’assessore con delega agli Eventi e al Commercio Gianna Parziale: «Si tratta del primo “assaggio” natalizio per la nostra città. Come Comune, infatti, stiamo definendo un cartellone di eventi che vedrà coinvolti diversi attori del territorio, a partire dalle associazioni e che proverà a soddisfare i gusti di tutti. Vogliamo organizzare per tutta la città un Natale che si accogliente. Atripalda è una città di commercianti».

Gli esercenti della strada principale dello shopping cittadino si sono autofinanziati. Rinviato invece il doppio appuntamento “Black Magic November”, la doppia Notte Bianca prevista per ieri sera e per oggi, a causa del maltempo di questi giorni.

«Siamo dispiaciuti ma purtroppo le condizioni critiche del tempo non ci hanno consentito di organizzare la manifesta zone di questa sera e di domenica – commenta il presidente dell’associazione degli esercenti di via Roma Generoso Sole –. Cercheremo di recuperare questa data, se il meteo lo consente, in una delle prossime domeniche. Ma non abbiamo ancora deciso, siamo in attesa di come si evolve la situazione. . Sicuramente è confermato l’evento “Shopping in Christmas” del 18 dicembre dalle dieci di mattina fino alla sera con eventi, musica, stand enogastronomici, animazione e altro e quello poi del 6 gennaio sul tema dell’Epifania dedicata ai più piccini – conclude -. Speriamo che il meteo sia con noie vi aspettiamo ad Atripalda».

Un invito a fare shopping in città lo rivolge infine l’altro presidente degli esercenti Mimmo Caronia: «Siamo pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno preferirci. Siamo pronti con tante novità nei negozi. Oltre alle luminarie e all’animazione su strada all’interno dei nostri negozi troveranno tantissima scelta e soprattutto tantissime promozioni».