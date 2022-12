Shopping in Christmas in via Roma ad Atripalda: 12 ore no stop con eventi, animazione e street food

Una domenica all’insegna dello Shopping in Christmas e di tanti eventi ad Atripalda. L’Associazione Commercianti di via Roma, col patrocinio del Comune, ha organizzato per oggi un’intera giornata di appuntamenti ed eventi lungo la strada dello shopping cittadino tra luminarie scintillanti.

«“Shopping in Christmas” si terrà dalle dieci di mattina fino alle 22 di sera con orario continuato dei negozi, eventi, musica, stand enogastronomici, animazione e altro. Si bissa il 6 gennaio sul tema dell’Epifania dedicata ai più piccini» illustrano i presidenti dell’associazione Mimmo Caronia e Generoso Sole che rivolgono un invito a fare shopping in città: «Oltre alle luminarie e all’animazione su strada all’interno dei nostri negozi troveranno tantissima scelta e soprattutto tantissime promozioni».

I negozi resteranno aperti fino alle ore 22 tra street food, musica dal vivo, trenino, artisti di strada e animazione per bambini con la fattoria didattica. Ci sarà anche l’esibizione dei falconieri dell’Irno e sarà allestito il villaggio di Babbo Natale.

Una domenica ricca di eventi anche con il cartellone natalizio del comune “Natale in Abellinum”. Si parte alle ore 9, in piazza Umberto con “Babbo Natale in moto”, curato da “Moto Club Avellino. Dalle ore 10 invece visite guidate ad Abellinum Paleocristiana e Cristiana con prenotazioni presso la sede della Pro Loco. Sempre dalle ore 10 fino alle 22 in via Roma “Christmas Shopping”, evento di shopping e di intrattenimento organizzato dall’ “Associazione Commercianti via Roma”. Alle ore 16 presso il centro parrocchiale di piazza Barone Di Donato, “Arriva Babbo Natale”, firmato da Pro Loco e Misericordia. Alle 20, collina di San Pasquale, “Tram Fest”, organizzato da “Cambia-Menti”. «Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti tra shopping, grazie all’associazione commercianti di via Roma, arte e intrattenimento per i più piccoli – dichiara l’assessore comunale con delega agli Eventi e al Commercio Gianna Parziale – e ci aspettiamo dalla città, e non solo, una risposta importante. Infine a fare da sfondo a questo ricco programma ci saranno le luminarie artistiche». Il cartellone di eventi si arricchisce anche di “Babbo Natale in giro” in collaborazione con il “Circolo Amatori della Bici”, e con un evidente richiamo al prossimo “Giro d’Italia”, tutte le associazioni sportive del territorio riceveranno la visita di Babbo Natale, che consegnerà un simbolico pensiero ai piccoli atleti. Ad ogni visita di Babbo Natale, verrà scattata una foto che contribuirà alla realizzazione di un calendario dedicato alle realtà sportive locali. «A causa della pandemia sono stati anni difficili per le associazioni sportive – conclude l’assessore con delega allo Sport Antonio Guancia – e quindi è giusto ripartire e riavvicinare i bambini allo sport. Questa nostra iniziativa, oltre a stimolare una sempre più diffusa collaborazione con le associazioni, va proprio in questa direzione, e cioè di evidenziare l’importanza della pratica sportiva e di tutti i valori che soltanto lo sport riesce ad insegnare ai più piccoli».