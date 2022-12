Atto vandalico alle nuove giostrine della villa comunale appena installate. Foto

Appena installate e già distrutte. Pochi giorni di vita per le nuove giostrine nella villa comunale “Don Giuseppe Diana”.

A quattro giorni dall’installazione vandali in azione hanno danneggiato una delle attrazioni.

«Le bravate di questi ignoti vandali vanificano gli sforzi dell’amministrazione comunale volti al miglioramento del decoro urbano – scrive il sindaco Paolo Spagnuolo -. Le ripetute azioni a danno del patrimonio comunale e di privati cittadini provocate da uno sparuto gruppetto di teppisti, indicano il grado di cultura civica in cui sta precipitando Atripalda, che invece, si sempre distinta per il suo elevato senso civico».