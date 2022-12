Abellinum, sottoscritto l’accordo con Paestum e altri comuni per valorizzare il parco archeologico

Sottoscritto il protocollo d’intesa con il comune di Paestum per valorizzare il parco archeologico di Abellinum.

Un Protocollo di Intesa per la valorizzazione e promozione turistica attraverso la costruzione di una rete regionale del patrimonio ambientale culturale ed enogastronomico dei territori dei comuni di Capaccio Paestum, Atripalda, Lapio e Tufo.

I comuni puntano così a collaborare ed unire le proprie organizzazioni ed esperienze e le proprie specificità, in maniera sinergica, per maggiormente valorizzare i propri territori e accrescere la loro attrattività turistica. Una collaborazione finalizzata ad accrescere la cultura del turismo e «affinare, in termini qualitativi, l’accoglienza con la consapevolezza che un sistema turistico integrato pubblico/privato, altamente qualificato, garantisce ulteriori e nuove opportunità con conseguenti favorevoli ricadute per lo sviluppo delle comunità locali». Da qui la sottoscrizione del Protocollo di Intesa per l’attivazione di partenariati per la redazione di progetti per la creazione di reti di collaborazione nel settore del turismo per la promozione e l’accoglienza nel bacino del Mediterraneo.

«L’unione fa la forza. Insieme per un percorso di valorizzazione delle aree interne e della fascia costiera. Un protocollo condiviso tra le parti – spiega il consigliere delegato alla Cultura ed ai BB.CC Raffaele Barbarisi che ha preso parte alla sottoscrizione dell’accordo insieme al sindaco Paolo Spagnuolo presso il Comune di Capaccio Paestum – per la valorizzazione del parco».