Torna il servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto e novità in arrivo per il servizio di spazzamento

Torna il servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto con nuovi e cassonetti e novità in arrivo per la raccolta dei rifiuti in città. A seguito delle numerose sollecitazioni dei cittadini, l’Amministrazione comunale ha proceduto al ripristino del servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto attraverso l’installazione di nuovi cassonetti dislocati in diverse aree della città quali via Marino Caracciolo, nella parte retrostante al mercatino rionale, via San Nicola, via Pianodardine, all’interno di parco delle Acacie e in via Appia all’altezza del passaggio a livello. Il nuovo sistema prevede una doppia modalità di conferimento: mescita di olio sfuso oppure deposito della bottiglia contente l’olio. L’amministrazione raccomanda ai cittadini che hanno accumulato importanti quantità di olio esausto di conferirli gradualmente.

Il vicesindaco con delega all’Ambiente e Decoro urbano Domenico Landi spiega: «Questa scelta unisce le finalità legate alla cura dell’ambiente e del decoro urbano, nonché risponde alla diversa esigenza di conferimento. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini e nel loro senso civico al fine di rispettare le finalità di conferimento che riguardano esclusivamente olio vegetale e non quello minerale ed evitare l’abbandono di eventuali contenitori o altra tipologia di rifiuti nei ressi degli stessi cassonetti».

Sulla raccolta rifiuti invece il vicesindaco chiarisce la posizione del comune: «Dopo lo stop che abbiamo avuto per il cambio del management di Irpiniambiente siamo in attesa del passaggio della società presso l’Ato e dovremo riprendere il ragionamento aperto sulla raccolta notturna, sul servizio di conferimento e raccolta. Dobbiamo capire anche a che punto è il finanziamento sulle compostiere e cassonetti a scomparsa. Abbiamo ricevuto un finanziamento per cinque cassonetti a scomparsa». Sullo spazzamento il Comune è stato sempre critico sulla gestione: «il nostro obiettivo è di valutare costi e benefici e quindi di valutare l’opportunità di gestire in proprio il servizio di spazzamento. Il comune di Avellino è un caso a sé perché la legge consente al capoluogo di provincia di avere una gestione autonoma. Noi chiaramente non abbiamo questa possibilità ma gestire per bene e migliorare il servizio di smaltimento e spazzamento con Irpiniambiente è un impegno personale del Comune e c’è la volontà di gestire anche per conto nostro lo sfalcio dell’erba. Anche qui valuteremo bene i costi per procedere direttamente alla gestione del verde pubblico».