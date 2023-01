Nuovo Statuto per il Forum dei Giovani di Atripalda. «Il nuovo regolamento costituisce uno standard europeo di riferimento ed è un obiettivo qualitativo a cui tendere oltre a garantire ad ogni amministrazione locale la possibilità di accedere a contributi in forma aggregata e al sistema di monitoraggio regionale degli organismi di rappresentanza giovanile. Varie sono state le novità introdotte ed in particolar modo si è provveduto a modificare il criterio di elezione» illustra il capogruppo di maggioranza con delega al Forum, Andrea Montuori. Precedentemente ogni giovane della cittadina del Sabato che rientrava nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 29 anni poteva, con la sola iscrizione, partecipare alle riunioni del Forum ed erano gli stessi iscritti ad individuare ed eleggere il Coordinatore e la giunta.

«Oggi invece, seguendo rigorosamente il disciplinare fornito della Regione Campania – prosegue Montuori – viene modificato il range di età che diventa 16/34 anni e si passa ad un criterio completamente elettivo dei membri dove il giovane interessato a partecipare alla vita del Forum può presentare la propria candidatura sottoscritta da almeno 4 firme per essere votato ed eventualmente eletto».

L’assemblea locale del Forum, seguendo il proprio principio di autonomia ha indicato il nuovo numero di consiglieri in 11 eletti. Saranno gli stessi a scegliere successivamente il Coordinatore ed i 2 membri della giunta. Il Forum ed i suoi organi dureranno in carica quanto il mandato dell’Amministrazione.

«L’Amministrazione comunale rispetto a questa fase ha logicamente mantenuto ampia discrezionalità – conclude Montuori – perché attiene ai giovani del Forum compiere determinate scelte, mentre a noi amministratori quello di sostenerli ed incoraggiarli, stimolando la loro partecipazione e mettendo a disposizione degli stessi un ambiente culturale rispettoso che individui le loro esigenze, diversità ed aspirazioni. Una partecipazione essenziale affinché possano costruire una società più democratica, solidale e globale. Noi abbiamo invece il dovere di accompagnare questi ragazzi evitando di influenzare le loro scelte affinché possano vivere la loro esperienza di comunità maturando una coscienza critica rispetto ai vari temi che si troveranno ad affrontare inevitabilmente nella loro vita».

Attualmente il Forum è guidato dal giovane Luca Ciaramella: «La modifica del regolamento del Forum dei giovani rappresenta un passaggio importante per il nostro Ente; abbiamo infatti adeguato le nostre disposizioni ad alcune nuove normative comunitarie e regionali in merito alle politiche giovanili. Grazie a questo adeguamento, possiamo avere una visione a lungo termine dell’ente e potremo guardare con attenzione a potenziali finanziamenti specifici per le organizzazioni giovanili. Mi ha piacevolmente sorpreso l’approvazione all’unanimità delle modifiche regolamentari da parte del Consiglio comunale. Colgo l’occasione di queste righe per ringraziare a nome di tutto il Forum i Consiglieri di maggioranza ed i tre membri d’opposizione presenti all’assise, i consiglieri Palladino, Musto e Spagnuolo. Un ringraziamento particolare voglio esprimerlo al nostro delegato di riferimento, il consigliere Montuori, per aver ottimamente introdotto ai colleghi del parlamento cittadino il nostro operato».